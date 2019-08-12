Торжественная церемония, посвященная Дню строителя, была организована в областном акимате. Мероприятие прошло с участием заместителя акима Атырауской области Нурлана Таубаева. В своем поздравлении заместитель акима отметил вклад каждого специалиста в развитие и преображение нефтяной столицы. -​ ​ Уважаемые строители, я поздравляю каждого, кто является представителем этой созидательной профессии. Именно вы способствуете развитию инфраструктуры области. Благодаря вам в области было построено более 1000 обьектов. Позвольте вас поблагодарить от имени главы региона и пожелать вам успехов и процветания! - сказал заместитель акима Атырауской области Нурлан Таубаев.