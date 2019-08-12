Фото с сайта www.matritca.kz - Указами Главы государства назначены депутатами Сената Парламента Республики Казахстан: Кул-Мухаммед Мухтар Абрарулы, Лукин Андрей Иванович, Назарбаева Дарига Нурсултановна, Сулеймен Ляззат Жанылыскызы, Нуржигитова Дана Омирбаевна, Сафинов Канатбек Бейсенбекович", - сообщается на сайте Акорды. 20 марта Дарига Назарбаева стала председателем Сената. В новой сессии депутаты должны провести голосование за кандидатуру на должность спикера палаты. Дарига Назарбаева родилась 7 мая 1963 года, образование высшее. Окончила Московский государственный университет имени Ломоносова, Казахский государственный университет имени Кирова. По специальности историк, преподаватель истории и обществоведения. Доктор политических наук, кандидат исторических наук. Работала заместителем председателя Мажилиса, была в должности заместителя премьер-министра, позже стала депутатом Сената Парламента. Награждена орденами "Парасат", "Барыс" II степени, Литературы и искусства Французской Республики, медалью НДП "Нур Отан" "Белсенді қызметі үшін", медалью Конституционного Совета "Конституциялық заңдылықты нығайтуға қосқан үлесі үшін" и юбилейными медалями. Кроме того, указами главы государства назначены депутатами сената парламента Республики Казахстан: Кул-Мухаммед Мухтар Абрарулы; Лукин Андрей Иванович; Назарбаева Дарига Нурсултановна; Сулеймен Ляззат Жанылыскызы; Нуржигитова Дана Омирбаевна; Сафинов Канатбек Бейсенбекович. Также сообщается, что прекращены полномочия депутатов верхней палаты парламента: Громова Сергея Николаевича; Кима Георгия Владимировича; Куставлетова Дулата Рашитовича; Тусупбекова Рашида Толеутаевича. Касым-Жомарт Токаев в своем аккаунте в Twitter поблагодарил бывших депутатов за плодотворную работу в сенате. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.