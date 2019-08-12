Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе прокуратуры сообщается, что центр правоохранительных услуг прокуратуры ЗКО за семь месяцев этого года оказал правовую помощь 1 166 гражданам. Прокуроры провели личный прием 883 посетителей, сотрудники УКПСиСУ – 66, полиции – 54, медиаторы – 46, адвокаты – 42, пробации – 38 и судебные исполнители – 37. К прокурорам обращались по вопросам гражданского и административного законодательства (620), в социально-экономической сфере (194), уголовного законодательства (48) и иным вопросам (21). Обратившиеся в ЦПУ 255 лиц после получения электронной цифровой подписи через портал «egov» направили свои заявления и жалобы в суды, правоохранительные и уполномоченные органы. - Отметим, что использование электронной цифровой подписи исключает посещение организации, сокращает время движения документов, а также позволяет передавать обращения в течение нескольких минут и просматривать результаты их рассмотрения. Субъекты ЦПУ (прокурор, полиция, пробация, медиатор, адвокат, судебный исполнитель) принимают все меры, чтобы помочь гражданам, вникнуть в их проблемы и помочь найти правовое решение, - сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. Кроме того, за качественно оказанную услугу и профессионализм от граждан поступили благодарственные письма в адрес прокуроров Талгат Жилкибаева, Асии Дуйсекеновой, Балжан Агниязовой и Жанар Имангалиевой. Напомним, центр правоохранительных услуг расположен в здании «Smart Uralsk» по адресу: г.Уральск, ул.Чагано-Набережная, 84, и работает с 09.00 до 18.30 часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.30).