Жительница Атырау Виктория рассказала, что увидела пост, в котором говорилась, что обнаружена собака, которая сидит в степи. - Я около 30 лет занимаюсь собаками, у меня даже приют свой был. Я не смогла пройти мимо этой истории. Я сразу поняла, что ее привезли и оставили. Понимаете, ее привезли и бросили, а она просто осталась и сидела неделю точно. Это на самом краю микрорайона Самал. Там недалеко есть магазин, но никто не пришел и не накормил бедную собаку, - рассказала Виктория. По ее словам, она нашла кинолога, так как понимает, что не в силах одна забрать собаку. С транспортом женщине также помогли. - Приехав на место, мы увидели, что немного в сторонке, недалеко от контейнера, она вырыла яму и легла там, ей было жарко. Но не ушла, она ждала хозяев. Кинолог подошел к ней, накинул ей ошейник и когда попытался взять ее, то мы поняли, что у нее нет сил идти от истощения. У нее стенки живота буквально прилипли друг к другу. Мы привезли ее ко мне во двор и поселили в вольер, - говорит Виктория. Сейчас женщина ухаживает за собакой, которую она назвала Мадлен. Ей сразу же вызвали ветеринара, он прописал лечение. Виктория также уверена, что собаку держали для получения потомства на продажу. - Животное использовали как станок. Она больна, скорее всего, собака много раз рожала, у нее кровотечение, ей нужно УЗИ и лечение. Я ее буду лечить и выхаживать, когда ей станет легче, отдам девочкам-волонтерам и они найдут ей хозяев, - заверила Виктория.