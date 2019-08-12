Шыныбеков Абат Абаевич 1973 года рождения. Образование - высшее. Национальность - казах. В 1995 году окончил Западно - Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства». В 1998 году окончил Институт языков и менеджмента «Евразия» по специальности «Экономика и менеджмент». Шыныбеков А.А. с 1996 по 2003 годы работал на государственной службе на разных должностях. 2003–2006 гг. – заместитель акима Казталовского района. 2007–2008 гг. – советник акима города Уральска. 2008–2012 гг. – заместитель Председателя ЗКОФ «Нұр Отан». 2012 – 2013 гг. – секретарь маслихата города Уральска. 2013 – 2017 - аким Сырымского района. 2017 - 2019 - аким Казталовского района.

Абат Шыныбеков был назначен распоряжением акима ЗКО Гали Искалиева. Мурат Мукаев покинул свой пост на другую работу. – Мурат Мукаев был назначен акимом города Уральск в июне 2017 года. Под его руководством в городе было сделано много работы - сданы многоквартирные дома, благоустроены дворовые территории, отремонтированы инженерные сети, построены спортивные объекты, газифицирован район Меловых горок, отремонтированы 145 километров дорог, проведена реконструкция путепровода, по принципу ГЧП были снесены 15 аварийных домов. Безусловно, горожане положительно отмечают работу Мурата Мукаева и теперь он переводится на другую не менее ответственную должность. От имени всех уральцев хочу пожелать ему успехов в дальнейшей службе, - отметил Гали Искалиев. Экс-аким города в свою очередь поблагодарил всех присутствующих за совместно проделанную работу. – За два года мы с вами тесно сотрудничали, выполняли поручения главы государства и работали над повышением качества жизни наших горожан. Возглавлять город - не простая задача, были свои трудности, а также положительные моменты. Хочу всех поблагодарить за оказанное доверие и пожелать новому акиму успехов на новой должности, - заявил Мурат Мукаев. Абат Шыныбеков отметил, что приложит все усилия для того, чтобы Уральск стал одним из красивых городов Казахстана. – Я назначен на ответственную должность и теперь буду возглавлять областной центр. Постараюсь с честью выполнять возложенные на меня обязанности. Я осознаю всю ответственность и благодарю вас за доверие, - заявил Абат Шыныбеков.