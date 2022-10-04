На этот учебный год школа набрала 101 учащуюся, передаёт портал «Мой ГОРОД». Как учатся младшеклассники в здании бывшей саншколы в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе специализированного суда по административным правонарушениям Атырау сообщили, что рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении ТОО «Казахская национальная школа для девочек». Согласно протоколу об административном правонарушении департамента по обеспечению качества в сфере образования, «Казахская национальная школа для девочек» без регистрации и разрешения занималась образовательной деятельностью. По сведениям Национальной образовательной базы данных, на текущий учебный год они набрали 101 учащегося. Постановлением суда на ТОО наложен штраф в сумме 76 575 тенге. Документ не вступил в законную силу. Между тем в пресс-службе акима области отметили, что сейчас ведётся проверка учебного заведения и по её результатам предоставят дополнительную информацию. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.