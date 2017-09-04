Иллюстративное с сайта koloniya.ru Подсудимые обвиняются в превышении должностных полномочий. Уголовное дело в отношении двоих коллег было рассмотрено в суде №2 города Атырау. Как установлено, старший лейтенант и капитан учреждения УГ-157/9 применили силу к заключенному за невыполнение требования внутреннего распорядка колонии. - В ходе судебного заседания подсудимые признали вину, просили не лишать их свободы. Потерпевший показал, что претензий к подсудимым не имеет, и также просил не лишать их свободы, - сообщили в пресс-службе суда №2 города Атырау. Приговором суда подсудимые были признаны виновными. Старшему лейтенанту назначено наказание по части 2 статьи 370 УК РК - "Бездействие по службе" в виде ограничения свободы сроком на 3 года с лишением чина и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Капитан признан виновным по п.1 ч. 4 ст. 362 УК РК "Превышение власти и должностных полномочий" и условно лишен свободы на 5 лет с лишением чина капитана и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу.