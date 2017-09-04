Как рассказал водитель автомобиля марки «ВАЗ-2104» Самат, он ехал по Желаевской трассе в сторону Желаевского КХП, тем временем на трассу с Кызылжарской улицы выехал автомобиль марки «ВАЗ-2111». - Водитель автомобиля марки "ВАЗ-2111"не пропустил меня и врезался в ,бок моего авто. От удара мою машину выбросило на край дороги, и я снес поддон с арбузами и дынями, потом еще врезался в груженую «ГАЗель», - рассказал Самат. Водитель марки "ВАЗ-2104" отметил, что торговцу очень повезло, что его на тот момент его не было на рабочем месте. Кроме того, в автомобиле "ВАЗ-2104" находилось двое пассажиров. Парень и девушка были госпитализированы с места ДТП. Торговец арбузами пояснил, что претензий к случившемуся не имеет. Однако стоимость поддона с продукцией он оценил в 25 тысяч тенге.