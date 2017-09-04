Иллюстративное фото с сайта www.inform.kz По официальным данным, предоставленным управлением здравоохранения Атырауской области, на второй строчке рейтинга расположились новообразования - доброкачественные и злокачественные опухоли, кисты, фибромы, узлы и т.д. На третьем месте - заболевания крови, на четвертом - эндокринные болезни. Завершает "пятерку" болезней - психические расстройства и расстройства поведения. Тем временем у большинства местных жителей в связи с неприятным зловонным запахом, который распространяется в городе вот уже несколько ночей, наблюдаются одни и те же симптомы - чешутся и слезятся глаза, заложен нос, болит голова, одышка, в течение дня наблюдается слабость. - Выходим с детьми вечером гулять на набережную, у сына начинают чесаться глаза, у меня насморк, а у дочери и мужа никаких симптомов нет. Дома при закрытых окнах всё проходит. Вот так, - пишет одна из местных жительниц. - Аллергия от выбросов, как Карабатан заработал, у меня тоже так и ещё за ночь не высыпаюсь, хотя сплю не менее семи часов, - утверждают другие. - Сегодня вечером вообще тухлятиной воняло! У меня сразу голова разболелась. У сына обострение из-за выбросов. Может, наши чиновники живут не в Атырау? Или у них как в Китае у каждого в доме очистители воздуха стоят? - вопрошают жители Атырау. Большинство жителей нефтяной столицы уверены, что аллергическая реакция вызвана именно неприятным запахом непонятного прохождения. Тем временем активисты города объявили сбор денежных средств на покупку "народного" газоанализатора. В настоящее время собрано около 175 тысяч тенге. - Это довольно маленькая сумма. Изначально мы с горожанами планировали собрать порядка 8 тысяч евро на покупку немецкого газоанализатора, но так как сбор идет очень медленно, намерены собрать хотя бы 1 миллион тенге. Чтобы дело в этом направлении пошло быстрее, я намерен обратиться за помощью к спонсорам, и, возможно, тогда мы сможем купить необходимый прибор, который точно сможет определить, насколько сильно загрязнен воздух в Атырау, и установить предприятия, которые наносят наиболее ощутимый вред экологии региона, - рассказал инициатор сбора Арман ХАЙРУЛЛИН. По мнению активиста, если каждый житель города сможет перечислить на покупку газоанализатора хотя бы по 200 тенге, тогда картина о состоянии атмосферы в нефтяном регионе станет ясной и четкой, а самое главное - достоверной.