30-летняя Вероника ЗАИКА - мама четырех детей. По ее словам, сегодня, 4 сентября, сын и две дочки должны были пойти на уроки, но из-за отсутствия канцтоваров они остались дома. - У меня четверо детей. Самому старшему Коле 10 лет, Регине 9 лет, Ангелине 6, а Гале 24 сентября исполнится годик. Сейчас мы живем в съемном домике на дачах. До этого снимали дом за 30 тысяч тенге, но нам было тяжело, и мы нашли подешевле. Здесь мы платим всего лишь 17 тысяч тенге. Живем мы на то, что заработает муж. Он собирает и сдает металл, а я вечерами с детьми на рынке около кафе "Марина" продаю вареную кукурузу и сливу, - рассказала Вероника ЗАИКА. - В день наш доход составляет не более пяти тысяч тенге, которые уходят исключительно на продукты. Еще я получаю пособие на детей - 9 тысяч тенге. Вот на все это и живем. При этом надо еще отложить на оплату за аренду дома и за свет. 4 сентября трое старших детей должны были отправиться на занятия в СОШ №21, но из-за того, что даже книги не во что сложить, они остались дома. - Школа выделила Коле и Регине форму. Ангелине она не нужна, так как она поступила в класс предшкольной подготовки. У меня нет денег купить им тетради, ручки и портфели, поэтому они пока будут дома. В школе говорят, чтобы мы отправляли их с пакетами на уроки, так как у них нет портфелей. Однако дети, услышав это, стали плакать. Им стыдно идти без ранцев, боятся, что над ними будут смеяться и обзывать бичами, - пояснила расстроенная мама. Вероника ЗАИКА отметила, что муж не всегда собирал металл. Раньше он работал в Атырау, и они там же жили на съемной квартире, но из-за травмы головы мужчину уволили с работы, и они вновь вернулись в Уральск. - У меня был дом в поселке РТС, мы его продали и уехали в Атырау. Муж там официально работал . Потом его избили. Врачи провели ему операцию на голову и поставили пластину, поэтому теперь он не может работать там, где большая физическая нагрузка, - заявила Вероника. В доме, где сейчас живет семья, нет ни воды, ни газа. Отапливать дом зимой они планируют дровами, а воду придется брать в колонке, которая находится в районе парка, так как колодец во дворе зимой замерзнет. Все домочадцы спят в одной комнате на полу. Мебель, которая есть в двухкомнатном жилье, принадлежит хозяину, и в скором времени он ее заберет. - Я сейчас беременна пятым ребенком, но на учет еще не вставала. Я была бы рада, если бы кто-нибудь помог собрать детей в школу, чтобы они могли учиться как все их сверстники, - говорит Вероника ЗАИКА. Руководитель отдела образования г. Уральск Жанслу ТУРЕМУРАТОВА рассказала, что семье ЗАИКА была куплена школьная форма, а про канцтовары мама ранее не говорила ничего. - Когда дети не пришли в школу, педагог позвонила маме и спросила почему ребята не пришли на занятия. На это Вероника ЗАИКА ответила, что у детей нет канцтоваров и портфелей. Мы ей сразу сказали, чтобы положила учебники в пакет и отправила детей на занятия, а вопрос с ранцами и тетрадками мы решим. Акция "Дорога в школу" длится два месяца - август и сентябрь. За месяц мы уже помогли 2255 детям. 17,7 млн тенге были потрачены из фонда всеобуча и более 4 млн тенге из спонсорских средств, - пояснила Жанслу ТУРЕМУРАТОВА. В свою очередь директор СОШ №21 Лаура ШАРКУБЕНОВА отметила, что социальный педагог выехала к семье домой, чтобы составить акт жилищно-бытовых условий, и после им будет оказана вся посильная помощь. - Раньше семья снимала квартиру около нашей школы, а сейчас они, оказывается, переехали на дачи. Двое детей - Коля и Регина - этим летом за счет бюджета отдыхали в лагере "Атамекен". Также они получают бесплатное питание в школе. Что касается помощи в приобретении спортивной одежды и школьных принадлежностей, то у нас есть в школе попечительский совет, который окажет помощь этим детям, - заявила директор школы.