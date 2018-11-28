Фото @atyrauoil Об этом стало известно в ходе очередного аппаратного совещания в городском акимате. - В связи с реконструкцией центральной городской площади им.Исатая-Махамбета главные праздничные новогодние мероприятия развернуться на площади Султана Бейбарыса напротив областного акимата. Таким образом, в этом году новогодняя ёлка будет установлена на новом месте, - рассказали в пресс-службе акимата г.Атырау.

Также стало известно, что украшать нефтяную столицу к новому году начнут после празднования Дня Независимости.

