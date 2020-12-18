Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что 16 декабря около 18:00 вечера в микрорайоне «Балыкши» водитель BMW совершил столкновение с припаркованным автомобилем марки «Hyundai Sonata». - Затем врезался в дорожный знак, обозначающий пешеходный переход и помял металлическое ограждение. Как выяснилось, 56-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен административный протокол по ч. 3 ст. 608 КоАП РК, после чего суд назначил ему наказание в виде 20 суток ареста с лишением прав сроком на 7 лет, - рассказали в пресс-службе полиции.