Сотрудники службы ЧС во главе с заместителем акима Атырауской области Салимжаном НАКПАЕВЫМ совершили облет приграничных с Российской Федерацией поселков Курмангазинского района.По словам замакима, в 2016 году на двух участках в местностях Данай и Каражар прорвало дамбы, тогда для укрепления берега из областного бюджета выделили 47 млн тенге, а в этом году для восстановления дамбы выделено 37 млн тенге. Действительно, на этих участках в нескольких метрах от жилых домов выстроены баррикады от стихии, сделанные из дерева и глины. Сейчас вода примерно в 100 метрах от аула.В Атырауском регионе на всех опасных участках дамбы, протяженностью 56 км, укрепили берега для защиты от наводнения. Как сообщил корреспонденту портала «Мой ГОРОД» заместитель акима Курмангазинского района Жастлек ХАСАНОВ, общая протяженность дамбы в Дынгызылском сельском округе 26 км, из них 3 км при паводке считаются наиболее опасными участками. Для укрепления берегов завезли 36 тонн глины, в этом году осталось доделать еще 1200 метров.Начальник ДЧС Атырауской области Сагинбек УМИРЗАХОВ добавил, что в целом по Курмангазинскому району 13 км опасных участков. Их в этом году укрепили с помощью глины, камыша и мешков с песком высотой до 3 метров. - Сейчас с Волгоградского водохранилища поступает более 8 тысяч кубометров воды в секунду, еще до 27 тысяч повысится, но это еще в пределах нормы, - заверил Сагинбек УМИРЗАХОВ. – Ливневые воды не повлияют на ситуацию с паводком на реке Кигач.Что касается ситуации с возможным наводнением в городе Атырау, то глава ДЧС подчеркнул, что случае обильных дождей будет объявлена чрезвычайная ситуация. Всего в Атырау 16 уязвимых участков: мкр. Геолог, Геолог 1, Лесхоз, Оркен и дугие.- В прошлом году иностранные компании предложили провести в Атырау дренажную систему. Тогда мы выбрали голландский проект, по этому проекту по ул. Сатпаева проложили дренаж, он достаточно эффективен. Проект рассчитан на 3 года, - сказал Сагинбек УМИРЗАХОВ.