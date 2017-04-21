Мужчина мастурбировал, поглядывая на детей во дворе жилого дома в районе школы №3, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". uralsk (1) Как рассказал заместитель начальника МПС УВД города Уральска Руслан ДУЙСЕНГАЛИЕВ, пока личность этого мужчины не установлена. - По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство". Согласно статье нарушителю грозит штраф до 2000 МРП, ограничение свободы сроком на 2 года либо лишение свободы на такой же срок,  - рассказал Руслан ДУЙСЕНГАЛИЕВ. Напомним, мужчину сняли на видео, когда тот мастурбировал, поглядывая на детей, прячась за полуразваленной стеной. Кроме того, местные жители говорят, что замечали его неоднократно в своем районе. Мужчина выглядит примерно на 25 лет. Кристина КОБИНА