Иллюстративное фото с сайта natakxa.livejournal.com Сегодня в 13.30 сотрудники водной полиции во время рейда в районе Элеватора остановили автомашину "Вольксваген Гольф" под управлением местного жителя. Выяснилось, что авто следовало в сторону железнодорожного вокзала. Во время досмотра у пассажирки автомобиля - жительницы города Актобе - было обнаружено три подозрительных свертка. - У женщины было изъято три куска белуги. Она объяснила, что купила рыбу у неизвестных по 4000 тг за килограмм. Общий вес рыбы составил более 100 кг, - сообщил начальник отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы ДВД Атырауской области Серик ЖАНЗАКОВ. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 339 УК РК "Хранение, транспортировка и скупка рыб осетровых пород".