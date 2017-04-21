Иллюстративное фото с сайта dwijok.ru Генеральный спонсор марафона -фитнес-клуб «Infinity Fitness» - запустил конкурс видеороликов для будущих участников забега, в котором они должны рассказать о причинах, побудивших их участвовать в марафоне. Конкурс проводится в Instagram. Согласно условиям участник должен выложить видео длительностью не более одной минуты и отметить 4 пункта в описании: 1) Марафон состоится 6 мая 2017 года. Забег будет проходить на две стандартные дистанции 10 км и 21 км, время старта 10:00, регистрация проходит в Infinity fitness, а также по субботам с 17:00 до 20:00 на стадионе Мунайшы во время тренировочных мастер-классов к марафону. Помимо этого регистрацию можно будет пройти 6 мая на месте старта забегов – международный аэропорт «Атырау» для бегунов на дистанции 10 километров и стадион «Мунайшы» для бегунов на дистанции 21 километр. Для того, чтобы зарегистрироваться на месте, нужно прийти на час раньше старта. 2) Фамилию и имя участника 3) #атыраумарафон #atyraumarathon #яидунамарафон #бегиилипроиграешь #войдивисторию #infinityfitnessatyrau #aquazar 4) Отметить страницы : @infinity.at @akimat_atyrau @aquazar.water Победителя будет определять жюри, авторам трех лучших роликов достанутся абонементы в Infinity Fitness и один приз зрительских симпатий от спонсора Aquazar Water.