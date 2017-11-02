В Атырау прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко дню работников системы социальной защиты, где лучшие представители одной из гуманных профессий были награждены медалями, грамотами и благодарственными письмами. Сегодня в сфере социальной защиты в Атырауской области работают порядка тысячи человек. 1500 граждан были зарегистрированы как нуждающиеся в социальном обслуживании, а обслуживают их всего лишь 225 работников. В этом году для центров социального обслуживания были дополнительно приобретены 3 автомашины. Отметим, что в скором времени в казахстане намерены создать единую базу соцработников. При этом будет изменен механизм финансирования системы оказания социальной помощи. Это позволит повысить зарплату соцработникам, которая будет зависеть будет от качества выполнения ими обязанностей. Также будет пересмотрен и процесс подготовки кадров.