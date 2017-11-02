Как сообщили в акимате г. Уральск, в 2017 году за счет всех источников финансирования выделено 8,1 млрд тенге. По 61 улице работы завершены и по ним открыто движение, 6 улиц являются переходящими на 2018 год.- Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Азербайджанская от улицы Жангир хана до улицы Энтузиастов закончен. Генеральным подрядчиком является ТОО «АксайБизнесСтрой», протяженность участка 1840 метров. Общая сумма объекта 332,6 млн тенге. Также закончен средний ремонт дороги по улицы Жангир хана от улицы Азербайджанской до границы города Уральск. Генеральный подрядчик ТОО "КАЕС Строй Ко ", протяженность участка 4550 метров, сумма 712 млн тенге, - рассказали в акимате г. Уральск.Также в пресс-службе городского акимата рассказали, что завершен ремонт дороги по улице Урдинская от улицы Гагарина до улицы Джамбула. Протяженность участка составляет 608 метров, стоимость объекта - 96,7 млн тенге.- На ремонт дороги по улице Чагано-Набережная от улицы Сарайшык до улицы Пугачева компанией недропользователей было выделено 232,6 млн тенге. Протяженность дороги составляет 1680 метров, - отметили в пресс-службе акимата г. Уральск.Одним из самых долгожданных для жителей стал ремонт дороги по улице Гагарина от улицы С. Датова до путепровода в районе второй базы, который был выполнен в рекордные сроки - всего за две недели. Стоит отметить, что укладка асфальта проходила по новой технологии. Стоимость проекта 386,5 млн тенге. Также на данном участке предусмотрено строительство тротуаров общей протяженностью 1200 метров, которые будут выполнены в следующем году.- В этом году был произведен капремонт дороги по улице Абулхаир хана от улицы С. Датова до улицы Кызылжарская. Протяженность участка 1970 метров. Сумма 477,2 млн тенге. Там выполнено устройство дорожного полотна на 100% и ведутся работы по устройству парковочных карманов, съездов и тротуаров. Работы по данному объекту практически завершены. Выполнение составляет 98%. Осталось закончить работы по креплению обочин и установка дорожных знаков, - заявили в акимате г. Уральск.В текущем году планировалось отремонтировать участок дороги по улице Курмангазы от улицы Молдагуловой до улицы Пугачева, протяженность которого составляет 3845 метров. Однако пока был заменен только водопровод на участке от проспекта Евразия до улицы Маметовой, также был положен нижний слой асфальта. Данный объект является переходящим на 2018 год. - Несколько улиц мы должны были заасфальтировать в этом году, но из-за затяжных тендерных процедур работы на них не были начаты. К таким улицам относятся участок дороги по улице М. Маметова от улицы Неусыпова до улицы Петровского и улицы Петровского от улицы Маметовой до путепровода Депо. Протяженность участка 2190 метров, сумма объекта 581, 7 млн тенге.Не начаты и работы по ремонту дороги по улице У. Громовой от улицы Матросова до улицы Полевая. Протяженность участка 1212 метров, сумма 188,4 млн тенге. Все работы мы начнем в апреле 2018 года, если позволят погодные условия, - сообщили в акимате г. Уральск.Также недостроенными остались объекты и микрорайоны Жулдыз и ПДП-1, строительство дорог в которых люди ждали несколько лет. - В микрорайоне Жулдыз было заасфальтировано 12 главных улиц, но еще ведется монтаж лотков и устройство обочин. Что касается ремонта дорог в ПДП-1 в поселке Деркул, протяженность улицы 3500 метров, сумма - 528,6 млн тенге. В 2017 году было выделено 140,3 млн тенге. Уже были начаты работы по укладке нижнего слоя высокопористого асфальтобетонного покрытия. Остальные средства будут выделены в 2018 году, - заключили в акимате. К слову, в Уральске до сих пор не закончен ремонт проспекта Достык. Дорожное полотно отремонтировано на 100%, однако с подрядчиком до сих пор идет судебное разбирательство, поэтому тротуары пока устроены не до конца. Всего в Уральске в 2017 году было запланировано отремонтировать 67 улиц, из которых 61 уже отремонтированы.