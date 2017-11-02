В пресс-службе ДВД Атырауской области рассказали, что 14-летний подросток приехал на каникулы к дяде в с.Биикжал, который живет на зимовке и содержит скот вместе с помощником. - Дождавшись, когда мужчина уснет, подросток и пастух решают выйти на ночную охоту и берут ружье. В итоге охота обернулась трагедией – подросток по неосторожности совершил выстрел в голову помощнику чабана, после чего 18-летний парень скончался на месте, - рассказала пресс-секретарь ДВД Атырауской области Назымгуль КАЙСАГАЛИЕВА. По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 статьи 104 УК РК «Причинение смерти по неосторожности».