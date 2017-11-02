Иллюстративное фото из архива "МГ" Работники охранной фирмы ТОО «КСБ Групп» при патрулирования путепровода в Акжаиксом районе, на территории Жанабулакского сельского округа заметили подозрительную автомашину и сообщили о ней местному участковому инспектору полиции, которым данная информация была оперативно передана в дежурную часть ОВД. Полицейские задержали машину, при осмотре которой были обнаружены четыре туши лошадей и незарегистрированное охотничье ружье. В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что задержанные мужчины оказались причастными к 11 подобным фактам на всей территории области. - В машине у мужчин во время задержания были обнаружены четыре туши лошадей и огнестрельное оружие, - пояснили в пресс-службе ведомства. - В настоящее время все участники ОПГ осуждены и находятся в местах лишения свободы. В поимке скотокрадов полицейским помогли сотрудники охранной фирмы, которые позже были премированы руководством ДВД ЗКО. К слову, в области функционирует 235 общественных формирований правоохранительной направленности. Общее число охранников составляет 2174 человек. - В 2017 году с их помощью раскрыто 117 преступлений и выявлено 621 административное правонарушение. Кроме того, за активное участие в охране общественного порядка денежной премией поощрено 117 граждан, на общую сумму 2,6 млн тенге, - заявили в пресс-службе ДВД ЗКО.