В данный момент, помимо городов Атырау и Кульсары, по региону газифицировано 130 населенных пунктов. При этом рассматривается вопрос газификации оставшихся 34 малых населенных пунктов. В 2017 году были начаты работы по газоснабжению 10 населенных пунктов Азгирского региона в Курмангазинском районе. Газификация проводится за счет социальных отчислений недропользователей. Общая стоимость проекта - 10 млрд тенге. В рамках проекта в отдаленные населенные пункты планируется провести магистральный газопровод протяженностью 365 км. В настоящее время уже проведено 274 км газопроводных сетей. Кроме того, ведутся работы по проектированию и строительству газификации населенных пунктов Махамбетского, Исатайского и Кызылкогинского районов. По данным специалистов, по завершению этих работ 93,3% населенных пунктов региона будут обеспечены голубым топливом. Как рассказал заместитель руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Асан Нургалиев, до конца этого года в Махамбетском районе должны быть завершены работы по газификации трех сел: Атамбаев, Балораз и Көздикара. В 2019 году планируется газифицировать в шесть сел в Кызылкогинском районе. В настоящее время готовится ПСД проекта. По завершению всех запланированных работ, в Атырауской области 153 населенных пункта будут обеспечены природным газом.