- С 22 августа по 22 октября 2018 года в связи с капитальным ремонтом дороги будет ограничено движение по ул.Сады от ул. Шолохова до ул.Заводской. Движение будет осуществляться по ул.Шолохова, ул.С.Тюленина, ул. С.Датова, Магистральная на ул.Заводская и далее по своей схеме. Приносим свои извинения за причиненные неудобства, - сообщили в отделе ЖКХ г. Уральск.