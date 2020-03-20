Граждане смогут получить только те услуги, которые не доступны онлайн, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В связи с началом действия карантина в городах Нур-Султан и Алматы в ЗКО изменили режим работы центров обслуживания населения.
Как сообщили в пресс-службе государственной корпорации" Правительство для граждан", количество оказываемых ЦОНами услуг будет ограничено. Граждане смогут получить только услуги, которые не доступны онлайн. При этом все ЦОНы по стране будут работать до 17.00.
- Среди услуг, которые продолжат оказывать центры обслуживания населения, – выдача паспортов и удостоверений личности, назначение пенсий и различных видов пособий. На сегодня 80% государственных услуг автоматизированы и доступны на портале электронного правительства eGov.kz, мобильном приложении eGov Mobile, а также через телеграм-бот. В случае возникновения сложностей и вопросов, связанных с получением государственных услуг, граждане могут обратиться в единый контакт-центр 1414 с мобильного и стационарного телефонов. Звонок бесплатный, - пояснили в пресс-службе ЦОНа.
Ранее Министерством совместно с АО «НИТ», АО «Казахтелеком» и НАО «Правительство для граждан» проведена работа по усилению контакт-центра.
Вместе с тем Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности настоятельно рекомендует гражданам не посещать ЦОНы без острой необходимости, так как центры обслуживания населения являются местами массового скопления людей.
К слову, 16 марта в ЦОНе выстроилась огромная очередь
за паспортами. Руководитель отдела№2 ЦОНа города Уральск Гульмира Утегенова отметила, после появления информации о том, что пересечь границу можно только по паспортам, в ЦОНе начался огромный наплыв людей. 17 марта, на брифинге региональной службы коммуникации, директор Государственной корпорации" Правительство для граждан" филиала ЗКО Марат Бассаров заверил, что смысла нет делать паспорта, так как границы закрыты. После чего попросил жителей не создавать ажиотаж. С начала введения режима чрезвычайного положения
в стране, за паспортами в ЦОН обратилось более 500
человек в Уральске. 17 марта, в редакцию "МГ", снова обратились жители ЗКО, которые пожаловались на огромные очереди в ЦОНе
, а именно в отделе миграционной службы. Они рассказали, что им пришлось выстаивать очередь в тесном и душном коридоре. 19 марта очередь
образовалась перед ЦОНом, так как внутрь здания пускали лишь небольшими группами. В пресс-службе ЦОНа отметили, что во избежание распространения коронавирусной инфекции
было принято решение впускать население только небольшими группами в здание. Это необходимо для проведения периодичной санитарной обработки зала и недопущения большого скопления людей.
Напомним, первые случаи заражения коронавирусом
в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей
. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус.
Все они зарегистрированы в Нур-Султане.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
. А в ЗКО отменили
пятничный намаз. На 20 марта в Казахстане выявлено 49 случаев заражения коронавирусом, причем два из них в Караганде. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин.
