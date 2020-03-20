Полицейские задержали мужчину, который подозревается в совершении квартирных краж, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Опознать свое имущество просят полицейские жителей Уральска Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 13 марта сотрудниками криминальной полиции задержали 28-летнего жителя города, который подозревается в квартирных кражах, а также в кражах с территории строящихся объектов и организаций. – Во время обыска у мужчины были изъяты вещи, которые, возможно, ранее были похищены. В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК "Кража" по восьми эпизодам. В отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей», - сообщили в полиции. Сотрудники управления полиции города Уральск просят жителей опознать свое имущество в изъятых вещах. Если вы опознали своё имущество на фото, можете обратиться по следующим контактам: 8 747 46 02 06, 8 702 799 49 57, 8 702 259 90 87, дежурная часть УП г.Уральск: 92 18 04 или 102. Опознать свое имущество просят полицейские жителей Уральска Опознать свое имущество просят полицейские жителей Уральска Опознать свое имущество просят полицейские жителей Уральска Опознать свое имущество просят полицейские жителей Уральска Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой ДП ЗКО