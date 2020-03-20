Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 13 марта сотрудниками криминальной полиции задержали 28-летнего жителя города, который подозревается в квартирных кражах, а также в кражах с территории строящихся объектов и организаций. – Во время обыска у мужчины были изъяты вещи, которые, возможно, ранее были похищены. В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК "Кража" по восьми эпизодам. В отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей», - сообщили в полиции. Сотрудники управления полиции города Уральск просят жителей опознать свое имущество в изъятых вещах. Если вы опознали своё имущество на фото, можете обратиться по следующим контактам: 8 747 46 02 06, 8 702 799 49 57, 8 702 259 90 87, дежурная часть УП г.Уральск: 92 18 04 или 102.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.