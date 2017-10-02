Димаш Кудайберген - казахстанский певец. Обладатель Гран-при конкурса «Славянский базар 2015» в Витебске, лауреат Национальной премии «Народный любимец», награждён Почётной грамотой Президента Республики Казахстан «За достойный вклад в укрепление единства народа Казахстана», участник международного фестиваля «ABU TV song».Занял второе место в китайском конкурсе "Singer 2017" . Родители певца — заслуженные деятели культуры Республики Казахстан Канат Кудайбергенович и Светлана Айтбаевы (урождённая Тулемисова[).В первый раз Димаш вышел на сцену в эпизодической роли в спектакле. В пять лет, будучи учеником детской музыкальной студии по классу фортепиано и вокала, впервые спел на сцене музыкального колледжа. В шесть лет стал лауреатом республиканского конкурса «Айналайын» в номинации «Фортепиано», а в 10 лет выступал в качестве ведущего различных областных мероприятий.

Сегодня, 2 октября, в доме престарелых Уральска прошел благотворительный концерт, на котором выступил молодой казахстанский певец Димаш КУДАЙБЕРГЕНОВ. Стоит отметить, что пел исполнитель вживую. Первую свою песню он исполнил без музыки. - Я рад, что выступаю сегодня перед вами. Спасибо вам за приглашение. Надеюсь, мы сможем сегодня с вами пообщаться и познакомиться поближе, - поприветствовал присутствующих Димаш КУДАЙБЕРГЕНОВ. По словам заместителя директора КГУ" Уральский центр оказания медуслуг" Людмилы САРЫЧЕВОЙ, на сегодняшний день в их учреждении проживают 547 человек. - Со 2 октября у нас начался месячник милосердия. В рамках этого месяца различные медучреждения и прочие организации будут оказывать нашим обывателям различные услуги. Кроме того, тех, кто прибыл к нам из районов, навестят местные акимы и другие представители власти, - пояснила Людмила САРЫЧЕВА. Также замдиректора отметила, что жители дома престарелых очень ждут дни посещений. В эти дни гости дарят им всевозможные подарки в виде одежды, продуктов и предметов обихода.