Димаш Кудайберген - казахстанский певец. Обладатель Гран-при конкурса «Славянский базар 2015» в Витебске, лауреат Национальной премии «Народный любимец», награждён Почётной грамотой Президента Республики Казахстан «За достойный вклад в укрепление единства народа Казахстана», участник международного фестиваля «ABU TV song».Занял второе место в китайском конкурсе "Singer 2017" . Родители певца — заслуженные деятели культуры Республики Казахстан Канат Кудайбергенович и Светлана Айтбаевы (урождённая Тулемисова[).В первый раз Димаш вышел на сцену в эпизодической роли в спектакле. В пять лет, будучи учеником детской музыкальной студии по классу фортепиано и вокала, впервые спел на сцене музыкального колледжа. В шесть лет стал лауреатом республиканского конкурса «Айналайын» в номинации «Фортепиано», а в 10 лет выступал в качестве ведущего различных областных мероприятий.Фото Медета МЕДРЕСОВА
