В этом году завершится строительство трех многоэтажных домов в Аксае

В акимате Бурлинского района сообщили, что в рамках программы «Нұрлы жер» в 10 микрорайоне города Аксай строится девятиэтажный дом. Строительство планируют завершить до конца года.

— В рамках данной программы продолжается строительство двух девятиэтажных 126-квартирных домов. В 2023 году на развитие Бурлинского района было выделено 21,5 миллиарда тенге.

В прошлом году в рамках социальных инфраструктурных проектов компании КПО б.в.

было начато строительство школы на 108 мест в селе Жарсуат, завершение которого

планируется в 2024 году, — сообщили в акимате.

Ранее аким Аксая Арсен Баяндыков рассказывал, что в городе активно продолжается развитие жилищного фонда и инфраструктуры, обеспечивая комфортное проживание горожан.

Так, в 2021 году в рамках программы “Нұрлы жер” в 10 микрорайоне г. Аксай завершилось строительство двух 9-этажных жилых домов с 126 квартирами в каждом. В настоящее время идет строительство трех 9-этажных домов со 126 и одного со 198 квартирами.

Планирование развития города тесно связано с ростом населения. В 2021 году был утвержден генеральный план города Аксай с учетом ожидаемого прироста населения в размере 65 тысяч жителей.