В министерстве здравоохранения РК сообщили, что перед началом летнего сезона лагерей они запускают целый комплекс мер, по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в оздоровительных учреждениях.
— В этом году будут усилены меры контроля за состоянием водоснабжения, качеством продуктов питания и соблюдением норм гигиены в местах проживания детей. В местах купания отобраны 95 проб воды из водоемов и 41 проба почвы, по результатам лабораторных исследований пробы соответствуют гигиеническим нормативам. Охвачено мониторингом 45 сезонных загородных лагерей. В течение всего сезона будет осуществляться регулярный мониторинг за состоянием воды водоемов и бассейнов. В каждом лагере предусмотрено наличие медицинского персонала. Организованы информационные кампании для детей и их родителей по вопросам личной гигиены и профилактики инфекционных заболеваний, — сообщили в ведомстве.
В ведомстве отметили, что основными требованиями безопасного пребывания детей в летнем лагере являются: территория должна быть огорожена, организованы бесперебойная подача питьевой воды, горячее водоснабжение, канализация, освещение, вентиляция. Все помещения должны быть чистыми, должна проводиться ежедневная уборка с применением разрешенных моющих и дезинфицирующих средств. В оздоровительных лагерях предусматривается пятиразовое питание и обеспечивается медицинское обслуживание.
Владельцам детских летних загородных организаций:
- До начала заезда детей обеспечить своевременную и качественную подготовку лагерей к открытию и получить санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающего соответствие лагеря установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям.
- Не допускать к работе с детьми и на пищеблок лиц, не имеющих личные медкнижки с допуском к работе. Своевременно направлять на медосмотр сотрудников.
- Количество детей должно соответствовать мощности лагеря (спальных помещений, технологическому оборудованию на пищеблоке).
- При первых признаках заболевания детей – обращаться в ближайшую медицинскую организацию.
Родителям:
- При выборе лагеря руководствоваться перечнем детских оздоровительных организаций, размещенным на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
- Перед отправкой ребенка в загородный лагерь убедиться о его самочувствии. О наличии у ребенка аллергии, хронических заболеваниях и пищевых предпочтениях заранее предупредите сопровождающее лицо (педагога), об этом должна быть сделана запись и в медицинской справке на ребенка.
- По всем фактам нарушений необходимо обратиться в территориальное подразделение Комитета (контактные телефоны и адреса размещены на официальных сайтах).