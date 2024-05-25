В министерстве здравоохранения РК сообщили, что перед началом летнего сезона лагерей они запускают целый комплекс мер, по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в оздоровительных учреждениях.

— В этом году будут усилены меры контроля за состоянием водоснабжения, качеством продуктов питания и соблюдением норм гигиены в местах проживания детей. В местах купания отобраны 95 проб воды из водоемов и 41 проба почвы, по результатам лабораторных исследований пробы соответствуют гигиеническим нормативам. Охвачено мониторингом 45 сезонных загородных лагерей. В течение всего сезона будет осуществляться регулярный мониторинг за состоянием воды водоемов и бассейнов. В каждом лагере предусмотрено наличие медицинского персонала. Организованы информационные кампании для детей и их родителей по вопросам личной гигиены и профилактики инфекционных заболеваний, — сообщили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что основными требованиями безопасного пребывания детей в летнем лагере являются: территория должна быть огорожена, организованы бесперебойная подача питьевой воды, горячее водоснабжение, канализация, освещение, вентиляция. Все помещения должны быть чистыми, должна проводиться ежедневная уборка с применением разрешенных моющих и дезинфицирующих средств. В оздоровительных лагерях предусматривается пятиразовое питание и обеспечивается медицинское обслуживание.

Владельцам детских летних загородных организаций:

До начала заезда детей обеспечить своевременную и качественную подготовку лагерей к открытию и получить санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающего соответствие лагеря установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Не допускать к работе с детьми и на пищеблок лиц, не имеющих личные медкнижки с допуском к работе. Своевременно направлять на медосмотр сотрудников.

Количество детей должно соответствовать мощности лагеря (спальных помещений, технологическому оборудованию на пищеблоке).

При первых признаках заболевания детей – обращаться в ближайшую медицинскую организацию.

Родителям: