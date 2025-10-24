В пилотном проекте примут участие дети от 4 до 5 лет.

Министерство просвещения РК запускает новый пилотный проект «Приобщение к труду и профессиям с раннего возраста», который начнётся в 2025–2026 учебном году. В нём примут участие 100 детских садов по всей стране — 62 государственных и 38 частных. Программа рассчитана на детей от 4 до 5 лет.

Цель проекта — научить детей ценить труд, развить у них трудолюбие, ответственность и настойчивость. Ребята будут знакомиться с разными профессиями и узнавать, как важен труд каждого человека. Все занятия разработаны с учётом возраста и интересов детей. В игровой форме они будут выполнять простые задания и осваивать первые трудовые навыки. Проект поможет детям научиться работать вместе, проявлять инициативу и задумываться о будущем выборе профессии.



