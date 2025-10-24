В проекте республиканского бюджета на 2026–2028 годы Министерство финансов Казахстана предусмотрело оптимизацию расходов на сумму порядка 68 млрд тенге. Об этом сообщил вице-министр финансов Абзал Бейсенбекулы на брифинге в Сенате.

По словам представителя Минфина, сокращение коснётся в первую очередь административных и имиджевых затрат — командировок, форумов, конференций, аренды помещений, транспортных и представительских расходов.

— Мы проделали большую работу по пересмотру и сокращению расходов. Это позволило достичь экономии порядка 68 млрд тенге, — отметил Абзал Бейсенбекулы.

При этом министерство подчёркивает, что экономия не затронет социально значимые статьи бюджета — образование, здравоохранение и поддержку населения.

Согласно пояснениям, в 2026 году в республиканском бюджете не предусмотрено финансирование ни одного форума или крупного имиджевого мероприятия за счёт государственных средств. Такой шаг призван повысить адресность и эффективность расходов, сосредоточив ресурсы на приоритетных направлениях развития.

Проект бюджета на 2026–2028 годы стал первым, подготовленным по нормам нового Бюджетного кодекса, который делает акцент на результативность и прозрачность использования государственных средств. По информации Минфина, доля текущих административных расходов сокращена с примерно 15% до 12,3%. Это часть системной работы по повышению бюджетной дисциплины и снижению непроизводительных затрат.

Сокращение неэффективных расходов позволит направить сэкономленные средства на финансирование социальных и инфраструктурных проектов, а также на поддержку приоритетных инициатив, обозначенных президентом. Таким образом, оптимизация на 68 млрд тенге — не просто экономия ради экономии, а шаг к формированию более рациональной и устойчивой бюджетной политики Казахстана.