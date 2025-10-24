С 23 октября снежный барс признан национальным символом Кыргызстана.

Как сообщила пресс-служба Кабмина республики, логотип снежного барса представляет собой динамичное изображение животного.

В профиль – с поднятой головой, направленным вперед взглядом и приподнятым изогнутым хвостом, символизирующим решимость, движение вперед и внутреннюю силу. Шаг, начинающийся с правой лапы, трактуется как благой знак и движение по верному пути.

– Запрещено искажать изображение, использовать его в политической агитации, рекламе, противоречащей законодательству, или в контексте, наносящем ущерб имиджу государства, – говорится в документе.

