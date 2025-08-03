По данным аналитиков, в Казахстане подорожали только новые авто.

В июне 2025 года цены на легковые авто в Казахстане выросли на 11,6% по сравнению с прошлым годом. В других странах ЕАЭС рост был намного скромнее — в среднем всего 2,2%, сообщили аналитики Data Hub. В Армении и Беларуси машины подешевели, в Кыргызстане цены почти не изменились (+0,2%), а в России выросли на 1,4%. Если смотреть на весь период с января по июнь, то рост цен на машины был только в Казахстане и России: +9,3% и +2,8% соответственно.

По данным аналитиков, в Казахстане подорожали только новые авто — сразу на 21,3% за год. А вот подержанные машины, по официальной статистике, наоборот, немного подешевели. Кроме того, в Казахстане в целом сильнее всего в ЕАЭС выросли цены не только на машины, но и на другие непродовольственные товары и услуги. Зато по продуктам ситуация у нас лучше — рост цен ниже, чем в среднем по союзу.



