Руководитель аппарата Сената Парламента Республики Казахстан Максим Споткай в своём Telegram-канале перечислил ключевые новеллы закона:
- закреплено понятие «финансирование распространения оружия массового уничтожения»;
- вводится обязанность направлять сообщения о подозрительной деятельности (SAR) по клиентам, подпадающим под финмониторинг;
- прямой запрет на учреждение банков-«ширм»;
- расширен круг субъектов финмониторинга: операторы сотовой связи, НАО ГК «Правительство для граждан», клиринговые центры по сделкам с фининструментами;
- внедряются скоринговые/автоматизированные системы риск-идентификации клиентов;
- уточнён критерий «безупречной деловой репутации» собственников финорганизаций (меры, препятствующие владению значительными долями лицами, связанными с преступниками).
