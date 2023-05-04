В ТОО «Квант» требуются:

•бухгалтер материального стола,

• бухгалтер-ревизор,

• бухгалтер по ведению крестьянского хозяйства,

• операторы – кассиры,

• продавцы,

• техперсонал,

• заведующий склада (Саратовская трасса),

• дизайнер по индивидуальным заказам (Саратовская трасса).

В ТОО «Квант» на производство требуются сотрудники:

• рабочие в цеха,

• электрики,

• сантехники,

• строители (монтажники, плотники, бетонщики, каменщики, сварщики),

• водители категории D., Е,

• водители трактора,

• грузчики на производство,

• охранники

•водитель бензовоза

Телефон: 8 771 032 0005

Обращаться по адресу: улица Гагарина 2/3, ТОО «Квант».

А так же требуется егерь

Обращаться по телефону: 8 777 288 46 33

Новости Компаний

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.