В ТОО «Квант» требуются:
•бухгалтер материального стола,
• бухгалтер-ревизор,
• бухгалтер по ведению крестьянского хозяйства,
• операторы – кассиры,
• продавцы,
• техперсонал,
• заведующий склада (Саратовская трасса),
• дизайнер по индивидуальным заказам (Саратовская трасса).
В ТОО «Квант» на производство требуются сотрудники:
• рабочие в цеха,
• электрики,
• сантехники,
• строители (монтажники, плотники, бетонщики, каменщики, сварщики),
• водители категории D., Е,
• водители трактора,
• грузчики на производство,
• охранники
•водитель бензовоза
Телефон: 8 771 032 0005
Обращаться по адресу: улица Гагарина 2/3, ТОО «Квант».
А так же требуется егерь
Обращаться по телефону: 8 777 288 46 33
