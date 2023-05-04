В компании открыто множество вакансий В ТОО «Квант» требуются: •бухгалтер материального стола, • бухгалтер-ревизор, • бухгалтер по ведению крестьянского хозяйства, • операторы – кассиры, • продавцы, • техперсонал, • заведующий склада (Саратовская трасса), • дизайнер по индивидуальным заказам (Саратовская трасса). В ТОО «Квант» на производство требуются сотрудники: • рабочие в цеха, • электрики, • сантехники, • строители (монтажники, плотники, бетонщики, каменщики, сварщики), • водители категории D., Е, • водители трактора, • грузчики на производство, • охранники •водитель бензовоза Телефон: 8 771 032 0005 Обращаться по адресу: улица Гагарина 2/3, ТОО «Квант». А так же требуется егерь Обращаться по телефону: 8 777 288 46 33 Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.