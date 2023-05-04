— Данный факт зарегистрирован по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 339 части УК РК (незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию животных), — сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Фото: ДП Алматинской области Четвёртого мая при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили двух пятимесячных детёнышей львов. Их незаконно содержал в подсобном помещении 22-летний житель Алматинской области. Хищников ему передал житель мегаполиса.Правоохранители забрали диких кошек. Где они будут находится на время расследования, пока неизвестно. Это не первый подобный случай. В алматинском зоопарке живёт лев Симба, которого нашли в мангистауском селе Акшукур. Хищник просто разгуливал по степи. Позже к нему присоединился царь зверей Джума, которого нашли на территории крестьянского хозяйства в Алматинской области. Пользователи сети тогда шутили, что стране нужен отдельный зоопарк, который будет содержать найденных у безалаберных казахстанцев диких животных.