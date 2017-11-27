По словам акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА, в этом году в городе была укомплектована машинами станция скорой помощи. -Но у нас есть еще над чем работать. Нужно дисциплинировать водителей станции скорой помощи и повысить квалификацию медицинского персонала. Хотелось бы отметить, что наши граждане, видя на дороге машину скорой, не пропускают ее. Во всех цивилизованных странах все автомобили прижимаются к обочине. Мы перекрасим скорую в единый цвет по британскому стандарту, то есть издалека будет видно, что это едет неотложка, - отметил Алтай КУЛЬГИНОВ.