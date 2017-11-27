В минувшие выходные сотрудники Центра формирования здорового образа жизни провели акцию "Защитимся от гриппа". Медицинские маски волонтеры раздавали в общественных местах города. По словам организаторов, цель акции - профилактика заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Всего за два дня акции было роздано 1420 масок и буклетов. По информации управления здравоохранения Атырауской области в данное время случаев заболеваний гриппом не зарегистрировано. По состоянию на 20 ноября против гриппа привито почти 52 тысячи человек, что составляет 8,7% населения области.