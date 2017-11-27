Иллюстративное фото из архива "МГ" На встрече также присутствовали пассажироперевозчики Уральска. По словам акима города Мурата МУКАЕВА, не так давно в Уральске повысился тариф на проезд в общественном транспорте, было отремонтировано большое количество дорог и теперь необходимо обновить весь автопарк. - Сейчас в городе созданы все условия для предприятий, занимающихся пассажироперевозками, настало время для закупа новых комфортабельных автобусов, - заявил градоначальник. К слову, в настоящее время «Golden Dragon» предлагает свою продукцию 108 странам мира. Одним из преимуществ таких автобусов является наличие пандусов для людей с ограниченными возможностями. Напомним, в августе нынешнего года аким Уральска поручил пассажироперевозчикам заменить старые автобусы на новые. Тогда после ДТП с участием двух пассажирских автобусов аким Уральска Мурат МУКАЕВ дал несколько поручений перевозчикам и начальнику МПС. - Две недели назад я поручил проверить все автопарки города. Наши специалисты фиксировали все нарушения автобусов, и по результатам каждому перевозчику будут даны предписания на исправление нареканий. После дорожно-транспортного происшествия, которое случилось по улице Жангир хана, поручаю пассажироперевозчикам лично проверять все маршруты, заменить все старые "Газели" и автобусы на новые, ежедневно проводить медосмотр водителей. Также необходимо обеспечить водителей и кондукторов униформой и бейджиками, где должны быть написаны контакты автопарка, - заявил градоначальник. Также Мурат МУКАЕВ велел руководству МПС усилить работу полицейских на автодорогах. А уже в ноябре нынешнего года в пассажирских автобусах включили новую опцию - теперь за проезд в общественном транспорте можно платить смс-сообщением. Пока новшество ввели в трех автобусных маршрутах: №5, №36 и №12. Однако уже до конца года к ним должны присоединиться еще несколько маршрутов. В настоящее время с руководителями компаний-перевозчиков ведутся переговоры о подключении к данной услуге.