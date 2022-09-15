Инцидент произошел девятого сентября, передаёт портал «Мой ГОРОД». Студент попал в больницу после поножовщины в колледже Уральска Тогда выяснилось, что в высшем аграрно-техническом колледже Уральска произошла драка между студентами. При этом, один ранил другого ножом. Пострадавшего доставили в больницу, а после отпустили на амбулаторное лечение. В департаменте полиции ЗКО рассказали, что 17-летний студент третьего курса находясь в уборной ударил ножом 15-летнего студента первого курса.
 - В результате у студента диагностировали колото-резанную рана наружной поверхности предплечья с частичным повреждением мышц. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой, - дополнили в ведомстве.
Факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.