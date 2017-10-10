Во исполнение поручения Главы государства по внедрению кооперации на селе и реализации мер по обеспечению эффективной занятости сельского населения и использования потенциала личных подсобных хозяйств Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан (далее — Министерство) совместно с местными исполнительными органами ведется работа по созданию сельскохозяйственных кооперативов (далее — СХК) в целях централизованной организации деятельности в производстве и реализации сельскохозяйственной продукции. По словам и.о. акима ЗКО Армана УТЕГУЛОВА, в области активно идет развитие сельскохозяйственных кооперативов. - Я могу сказать, что государство поддерживает и помогает развиваться предпринимателям. Существует новая программа, по ней созданы кооперативы, которые пользуются субсидиями, выделенными государством, - рассказал Арман УТЕГУЛОВ. Так, по данным местных исполнительных органов на сегодняшний день создано 1 034 СХК объединяющих личные подсобные хозяйства, в том числе в 2016 году – 289 СХК, в 2017 году – 745 СХК. Необходимо отметить, что на сегодняшний день вновь созданные и действующие СХК сталкиваются с рядом проблем, которые затрудняют успешное развитие СХК. Таким образом, Министерством принято решение о проведение выездных семинаров с целью обучения руководителей и членов СХК, а также государственных и гражданских служащих местных исполнительных органов и их подведомственных организаций. В этой связи, Министерством совместно с Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» сформирована группа казахстанских экспертов-лекторов для выездной работы в регионах. Данные эксперты-лектора с целью повышения квалификации в области создания и развития СХК пройдут обучение в г. Астана в период с 10 по 12 октября 2017 года по следующим вопросам: — менеджмент, взаимодействие и управление участников СХК; — механизмы взаимодействия членов СХК и сервисные услуги в кооперации; — процедуры и механизмы предоставления земель СХК и другим субъектам; — налогообложение СХК и их членов, а также планируемые изменения в налоговое законодательство; — организация ревизионного союза СХК; — аудит и бухгалтерский учет в сельскохозяйственной кооперации; — государственная поддержка и финансирование сельхозкооперации и др. По итогам проведения обучения, сформированная группа казахстанских экспертов проведет выездную (во всех регионах республики) разъяснительную работу среди СХК (ориентировочная дата проведения с 16 октября по 15 ноября).