Этого удалось добиться путем переговоров с поставщиком топлива, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, на сегодняшний день стоимость бензина на заправке в Бокейординском районе составляет 180 тенге за литр. Стоит отметить, что 9 октября жители поселка Сайхин обратились в "МГ" и рассказали, что вынуждены покупать "золотой" бензин марки АИ-92 и АИ-95 по 200 тенге за литр. Позже в областном акимате состоялось совещание под председательством заместителя акима ЗКО Багдата АЗБАЕВА, который рассказал, что что цены на бензин повысились по трем причинам: во-первых, сейчас простаивает Павлодарский НПЗ, во-вторых, в соседней России цена на поставляемый бензин выросла на 12%, в-третьих, повысился курс рубля.  