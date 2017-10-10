Иллюстративное фото с сайта mel.fm Одна из родительниц в социальных сетях обратилась с вопросом о законности таких мер, вводимых в казахстанских школах. - В школе просят добавить номер-робота в чаты whatsapp для родителей. Чтобы этот самый робот следил, о чем общаются родители в чате. Якобы чтобы не было коррупции. Вопрос: законно ли это? И на какие статьи можно опираться, чтобы избежать включения этого номера в чат, - поинтересовалась житель Атырау Самира КАЛИЕВА. Большинство родителей сошлись во мнении, что не хотели бы видеть лишних номеров в классных чатах, ведь тайна переписки все же должна сохраняться. Многие родители поспешили сообщить, что уже в некоторых атырауских школах в родительские чаты добавляют номера министерства образования и науки для оповещения родителей о новостях в сфере образования.По словам руководителя городского отдела образования Светланы АМАНШИЕВОЙ, это действительно номера-оповестители, закрепленные за министерством образования и науки РК, и внедряются они в родительские чаты исключительно для того, чтобы сообщать о нововведениях в казахстанском образовании.