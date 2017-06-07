По информации пресс-службы областного ДВД, 6 июня в Атырау прошло совместное профилактическое мероприятие МПС ДВД и городского управления предпринимательства и туризма. В ходе рейда проверялись документы у предпринимателей, ведущих торговую деятельность в местах, разрешенных для торговли. - При проверке у двух парней 16-ти и 17-ти лет документов, разрешающих право вести предпринимательскую деятельность, не оказалось. Более того, они предлагали услуги проката в запрещенном месте. На площади им. Исатая-Махамбета вести торговлю и предоставлять досуг горожанам строго запрещено. Сначала с парнями провели беседу, потом полицейские попытались изъять гироскутеры, на что молодые люди оказали сопротивление. Несовершеннолетних торговцев привлекут к административной ответственности, - пояснили в пресс-службе областного ДВД. oO4oihvARCs По словам организаторов рейда, несовершеннолетние являются родственниками, имеют 10 гироскутеров, которые сдают в аренду по 500 тенге за 10 минут катания. Отметим, что постановлением городского акимата заниматься торговлей и предоставлять досуг горожанам в Атырау разрешается лишь в 4 местах - на площади С. Мукашева, в парке Победы, у стадиона "Мунайшы" и площади им.К.Смагулова. В остальных места торговля запрещена. По данным ДВД, с начала года за подобные нарушения были привлечены к ответственности около 100 человек. На них наложены штрафы по статье 204 КоАП РК.