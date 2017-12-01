В международных соревнованиях по настольному теннису приняли участие аким города Уральска Мурат МУКАЕВ, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, а также ветераны данного вида спорта и гости из города Смоленск РФ. - Я поздравляю вас всех от себя лично и от имени акима области с замечательным праздником - Днем первого президента Республики Казахстан. Наша страна динамично развивается. Мы с каждым днем замечаем, насколько меняется наш город в лучшую сторону. У нас строятся социальные объекты и жилые дома, подводятся коммуникации. Только в сфере спорта было построено 20 современных многофункциональных площадок. По линии компании "Самрук Казына Траст" было построено 7 современных спортивных площадок. Были сделаны ограждения, футбольные поля, завезены тренажеры для занятий. Благодаря этому наши горожане могут заниматься разными видами спорта. Эта работа будет продолжена в следующем году. И спорт мы будем развивать, - заявил Мурат МУКАЕВ. Стоит отметить, что данный данный турнир является традиционным и проводится уже четвертый раз. - Наши теннисисты - мастера малой ракетки и добиваются хороших результатов. В этом году наша молодежная команда стала двукратным чемпионом нашей республики. Сегодня они будут играть с нами. Поэтому настольный теннис нужно развивать. Мы только, за здоровый образ жизни. А в соревнованиях хочу всем пожелать удачи, - отметил градоначальник. Также с поздравлением выступил ветеран настольного тенниса Владимир ХОН. - От имени ветеранов нашей области поздравляю всех с праздником и таким спортивным событием - соревнование по настольному теннису. Нам - ветеранам - очень приятно видеть, что настольный теннис в нашей области развивается. Радует, что наши ученики добиваются хороших успехов. Я хотел поблагодарить федерацию настольного тенниса, акимат, облспорт за то, что они сделали для нас - создали праздник сегодня. Пусть победит сильнейший, - пожелал Владимир ХОН. Участник соревнований Айымгуль ИМАНГАЛИЕВА участвует в таких соревнованиях в третий раз. - Нам предоставили такую возможность поучаствовать в соревнованиях. Очень хорошо, что именно в этом спортивном комплексе проходят соревнования, так как тут есть все приспособления для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Я получила диплом по специальности "Информационные технологии", работаю в общественном объединении "Арба". Также параллельно занимаюсь танцами. Могу похвалиться своими успехами, в мае этого года были соревнования в Астане, мы заняли второе общекомандное место. А сегодня хочу пожелать себе удачи, а всем остальным участникам - победы, - говорит Айымгуль ИМАНГАЛИЕВА.