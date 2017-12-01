Праздничный благотворительный ужин ко Дню первого президента был организован руководством ТОО "Онерпаз" в лице депутата областного маслихата Алии БЕККУЖИЕВОЙ. По словам организаторов мероприятия, представители социально-уязвимых слоев населения сегодня как никогда должны ощущать поддержку со стороны общества и государства. - Мы всегда идем на встречу местным исполнительным органам, поддерживая любые инициативы по оказанию социальной помощи малоимущим, - рассказала Алия БЕККУЖИЕВА. В ходе благотворительного ужина перед гостями выступили творческие коллективы ДК "Курмангазы". В завершении мероприятия все участницы получили продуктовые корзины, собранные предпринимателями региона. - Как известно, с нового года вводится новый формат получения адресной социальной помощи. Все присутствующие здесь женщины числятся в городском отделе занятости и соцпрограм как представители малообеспеченных семей. Данное мероприятие еще раз доказывает, что формат оказания помощи может быть не только материальным в виде пособий от государства, но и в виде любых благотворительных акций как от предпринимателей, так и других неравнодушных людей, - рассказала начальник отдела занятости, социальных программ г.Атырау Нурлы ХАБИЕВА.