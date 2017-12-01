В преддверии праздника внимание со стороны меценатов было оказано 120 матерям из малообеспеченных семей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК. Праздничный благотворительный ужин ко Дню первого президента был организован руководством ТОО "Онерпаз" в лице депутата областного маслихата Алии БЕККУЖИЕВОЙ. По словам организаторов мероприятия, представители социально-уязвимых слоев населения сегодня как никогда должны ощущать поддержку со стороны общества и государства. - Мы всегда идем на встречу местным исполнительным органам, поддерживая любые инициативы по оказанию социальной помощи малоимущим, - рассказала Алия БЕККУЖИЕВА. В ходе благотворительного ужина перед гостями выступили творческие коллективы ДК "Курмангазы". В завершении мероприятия все участницы получили продуктовые корзины, собранные предпринимателями региона. - Как известно, с нового года вводится новый формат получения адресной социальной помощи. Все присутствующие здесь женщины числятся в городском отделе занятости и соцпрограм как представители малообеспеченных семей. Данное мероприятие еще раз доказывает, что формат оказания помощи может быть не только материальным в виде пособий от государства, но и в виде любых благотворительных акций как от предпринимателей, так и других неравнодушных людей, - рассказала начальник отдела занятости, социальных программ г.Атырау Нурлы ХАБИЕВА.