Судьи объяснили это тем, что в последнее время участились случаи, когда кандидаты в присяжные без уважительной причины отказываются приходить в суд и даже рвут повестки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Специализированном межрайонном уголовном суде прошел круглый стол, где обсуждались проблемные вопросы при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели. По словам судьи Бакыта Ермаханова, Верховный Суд создает рабочую группу по внесению изменений и дополнений в законодательные акты по вопросам улучшения суда с участием присяжных заседателей.
– Рабочая группа будет рассматривать возможность того, чтобы все преступления, которые относятся к категории особых тяжких, рассматривались присяжными заседателями. Здесь главная цель - сближение государства с народом. Ведь когда человек приходит в суд в качестве присяжного заседателя, участвует в процессах, выносит приговор, то у него будет меняться отношение к суду, к властям. Люди увидят, как это сложно выносить вердикты и вершить правосудие и мы хотим акцентировать внимание на том, что быть присяжным заседателем - это, прежде всего, почетно. По своему опыту хочу сказать, что после рассмотрения дел у людей повышается интерес к судам. Не стоит бояться быть присяжными и принимать активное участие в жизни судебной системы страны, - отметил Бакыт Ермаханов.
Кроме этого, присяжным заседателям так же будут оплачиваться определенные средства в размере 50% оклада областного судьи.
По словам судьи, в области сформирован список потенциальных присяжных заседателей из 3 тысяч человек. Этот список периодически меняется и в него включаются граждане РК, достигшие 25-летнего возраста, не состоящие на учете в психо-неврологическом, наркологическом диспансере.
– Списки кандидатов составляют местные исполнительные органы. Из этого списка мы вызываем 200 человек, из них отбираем 10 основных и 2 запасных присяжных заседателя. К сожалению, многие кандидаты не приходят в суд. Даже были такие случаи, когда люди, получив повестку, порвали её, ссылаясь на то, что у них нет времени посещать процессы. До этого момента мы относились с пониманием и ограничивались лишь замечанием. Однако мало кто знает, что за неявку в суд может грозить административная ответственность по статье 653 КоАП РК "Проявление неуважения к суду". За это предусмотрено наказание в виде штрафа до 20 МРП или арест до пяти суток, - отметил Бакыт Ермаханов.
Стоит отметить, что в 2018 году в Уральске было рассмотрено всего одно уголовное дело с участием присяжных заседателей. Рустам Давлетшин
обвинялся в двойном убийстве и был приговорен к 19 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.