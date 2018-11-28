Следует отметить, антикоррупционный марафон стартовал в марте текущего года. За это время мероприятия прошли в каждом районе, где говорили о необходимости вести круглогодичную разъяснительную и профилактическую работу в борьбе с коррупцией. В торжественной обстановке сегодня символичную книгу «Адал жол» представители Теректинского района Западно-Казахстанской области передали Уральску, вручив в руки акима города Мурата Мукаева. В этой книге собран печатный и фотоматериал обо всех мероприятиях, которые были организованы в рамках марафона. Завершится марафон в Уральске. В его рамках в областном центре планируется декада, в которой предусмотрены круглые столы, встречи и конкурсы, где студенческая молодежь, преподаватели, рабочие коллективы Уральска обсудят пути борьбы со всевозможными проявлениями коррупции. Спортивные состязания — первый шаг марафона в городе. - Мы организуем дискуссии и другие диалоговые площадки, чтобы формировать у людей неприятие коррупции. Ведь в борьбе с коррупцией должно принимать участие все население, в том числе активнее всех — молодежь. Не случайно мы переняли эстафету в стенах вуза,- сказал на открытии аким города Уральск Мурат МУКАЕВ. Пригласил к совместным действиям и руководитель департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции ЗКО Булат Исаков. Все участники марафона считают, что подобные мероприятия убивают сразу двух зайцев — привлекают к ЗОЖ и дают урок молодежи как вести себя в случае фактов коррупции. В течение трех дней на волейбольном поле, в настольном теннисе и футзале свою физическую подготовку и моральную устойчивость продемонстрируют 11 команд. Это представители университетов и колледжей районов области, городов Уральск и Актобе. Итоги спортивных состязаний подведут уже через пару дней.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.