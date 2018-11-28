На момент ДТП в "семерке" было 10-15 пассажиров. По словам водителя автобуса №7, его подрезала "четверка". - Я ехал в сторону города. В этот момент с шиномонтажки выехала "четверка", подрезала меня и при развороте ударила мой автобус в бок, - рассказал водитель автобуса №7. От удара "семерка" слетела с дороги. - Если бы не деревья, то мы бы перевернулись, - отметил водитель слетевшего автобуса. С места происшествия были госпитализированы кондуктор автобуса №7 и пассажир - девочка 10-11 лет. По данным пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, вызов в скорую помощь поступил в 15.34. - С предварительным диагнозом - сотрясение головного мозга - с места ДТП в Областную больницу были госпитализированы 29-летняя девушка и 13-летняя девочка, - рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения Айнагуль САКПУСУНОВА. В свою очередь кондуктор "четверки" рассказал, что они приехали на шиномонтажку, потому что у них спустило колесо. Однако она была закрыта и они решили ехать в другое место. На месте работают полицейские, а также приехал руководитель руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог городского ЖКХ Кайрат Мухамбеткалиев. Другие подробности аварии выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.