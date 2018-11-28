Основные герои объектива Виктора Предыбайло — это люди. Репортажная съемка в динамике — самый любимый вид работы автора. За 35 лет увлечения фотографией в его архиве накопилось много событийных снимков. Каждый приезд Президента Н.Назарбаева в ЗКО фотограф отрабатывал в обязательном порядке в составе съемочных групп. Все работы собирал и обрабатывал много лет. А собственную выставку мечтал организовать всю жизнь. И вот, это удалось сделать в преддверии важного праздника. - Снимать я начал еще в юности. Первый мой фотоаппарат - «Зенит». Несмотря на слабую механику у него была отличная оптика, говорит фотограф. Люблю снимать все в движении. В таких снимках есть жизнь, есть характер. Из всех работ мне нравится фото, где Н.Назарбаев побывал в районе. Это был, по-моему, 2006 год. Уже на выходе президента окружили сельчане, все радостные и он с ними беседовал. Получились фото очень живые, - говорит фотограф Виктор ПРЕДЫБАЙЛО. На каждом фото — визит Главы государства в нашу область. Все экспозиции отражают самые значительные моменты в жизни региона — это открытия объектов, запуск производств, праздники, встречи с интеллигенцией и ветеранами края. Поэтому каждая фотография отличается особой позитивной энергетикой,- говорят посетители. - Мы очень рады, что открылась такая выставка. Во-первых, дети видят, что лидер нации у нас часто бывает, знают, какая работа проводится в Уральске и районах. Во-вторых, все лица на фото такие светлые, мне очень понравилась эта выставка, - поделилась своим мнением Надежда ВАСИЛЬЕВА. - Я знакома с Виктором Предыбайло. Не раз мы работали над совместными проектами, - говорит житель города Ольга ПИТЕРСКОВА. - С ним очень легко работать. Приятно видеть такие профессиональные и качественные работы. Желаю успехов автору. В целом на первой персональной выставке фотографа собраны более 60 снимков. В ходе торжественного открытия автору работ вручили благодарственное письмо от имени акима города М.Мукаева.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.