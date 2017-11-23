ДТП произошло на улице Гагарина, в районе остановки ТЭЦ. - Водитель автомобиля "Ауди" направлялся по улице Гагарина в центр города. На одном из перекрестков он совершил наезд на 79-летнего мужчину. От полученных травм пенсионер скончался на месте, - сообщили в УВД г. Уральск. На месте ДТП работают эксперты-криминалисты и дознаватели. Другие подробности выясняются.